Лавров назвал неправдой заявления США о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Заявления представителей администрации США о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал покинуть страну во время попытки госпереворота, не соответствуют действительности, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.

"Если перечислять все, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то: неправда", - сказал он журналистам, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео, что Мадуро был готов уехать на Кубу.

Лавров отметил, что в ходе состоявшего накануне телефонного разговора Помпео "призывал отказаться от поддержки Мадуро", призывал Россию и Кубу не вмешиваться в дела Венесуэлы.

"Я ему ответил, основываясь на нашей проницательной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела, - добавил министр, - и других призываем делать то же самое".

Ранее Помпео в эфире CNN заявил, что Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, был готов покинуть страну, однако Россия его отговорила.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в тот же день назвал ложью заявления Помпео о планах Мадуро уехать. Он также упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот постоянно осуждает "фейковые новости", но сам занимается их распространением в отношении Венесуэлы и Кубы.

Как сообщалось, 30 апреля в Венесуэле прошли массовые акции протеста против президента Венесуэлы. В частности, беспорядки произошли близ базы ВВС в Каракасе.

Сам Мадуро, выступая перед своими сторонниками в Каракасе 1 мая, также заявил, что версия США о том, что он днем ранее был готов бежать из страны во время акций протеста оппозиции, не соответствует действительности.