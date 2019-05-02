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Трамп одобрил выступление генпрокурора Барра перед юридическим комитетом Сената

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора США Уильяма Барра, выступившего на слушаниях юридического комитета Сената.

"Он фантастически справился сегодня, как мне говорили. Мне удалось посмотреть кое-что. Все это сплошная фальшивка, вся эта история с Россией. Никакого сговора и никакого воспрепятствования правосудию", - заявил Д.Трамп в интервью Fox Business Network.

При этом он отметил, что Камала Харрис, Кори Букер, Эми Клобучар, демократы, которые баллотируются на пост президента США, были особенно жесткими с У.Барром во время слушаний по "политическим вопросам".

По словам Д.Трампа, они "разглагольствовали и бредили, как сумасшедшие".

Президент США также назвал "смешными" их призывы к У.Барру уйти в отставку.

"У вас есть Билл Барр, очень уважаемый, великий генеральный прокурор, и он должен принимать оскорбления от людей, которые баллотируются на должность (президента - ИФ). (...) Они просто ищут политические моменты", - добавил Д.Трамп.

Комментируя решение генпрокурора не участвовать на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей, президент США отметил: "Они хотят относиться к нему иначе, чем к кому-либо другому".

У.Барр отказался выступать на назначенных на четверг слушаниях в Палате представителей США из-за "беспрецедентных и ненужных" условий, предлагаемых председателем юридического комитета Джеррольдом Надлером.

Он собирался не только сам допросить генпрокурора США, но и предоставить такую возможность юристам.

Дональд Трамп Уильям Барр

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