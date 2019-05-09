В нижней палате рекомендовали обвинить генпрокурора США в неуважении к конгрессу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Члены юридического комитета Палаты представителей США в среду проголосовали за то, чтобы рекомендовать обвинить генпрокурора страны Уильяма Барра в неуважении к конгрессу.

В ходе голосования 24 члена комитета от демократов поддержали это предложение, а все 16 республиканцев проголосовали "против".

Одобренный документ, как отмечает телеканал CNN, носит рекомендательный характер, и в случае одобрения комитета будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей в полном составе.

Данный вопрос был вынесен на голосование в комитет в связи с отказом Барра предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела".

CNN отметил, что обвинение в неуважении к Конгрессу позволит конгрессменам вызывать свидетелей для дачи показаний и запрашивать различные документы.

В ходе дискуссии в юридическом комитете в среду демократ Хэнк Джонсон заявил, что комитету нужны документы для того, чтобы выполнить свои конституционные обязательства. Он указал, что эти документы помогут выявить правду и предоставить полномочия Конгрессу для слушаний, которые в результате могут привести к импичменту президента страны.

Республиканец Джим Джордан со своей стороны вступился за Уильяма Барра и подверг критике демократов. "Барр лишь следовал закону, а в результате что он получил? Он получил то, что демократы хотят обвинить его", - сказал он.

Ранее председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что Барр пытается шантажировать комитет своим решением не участвовать в намеченных на четверг слушаниях. По его словам, генпрокурор отказывается предстать перед комитетом в четверг, потому что он "напуган".

Как сообщалось, Барр отказался участвовать в слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

Однако конгрессмены-демократы остались недовольны показаниями Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Р.Мюллера. Кроме этого, представители Демократической партии хотели бы опросить Мюллера о том, чинил ли Трамп препятствия его расследованию.