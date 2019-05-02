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СМИ узнали о тайных переговорах венесуэльской оппозиции с близкими соратниками Мадуро

Мадуро узнал об планах переманить своих соратников, после чего Гуайдо перешел к активным действиям

СМИ узнали о тайных переговорах венесуэльской оппозиции с близкими соратниками Мадуро
Антиправительственные протесты в Каракасе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Венесуэльская оппозиция в течение нескольких недель вела тайные переговоры с некоторыми из приближенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью превратить их в своих союзников, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

"Они составили весьма полный план", - цитирует газета неназванного представителя администрации.

При этом, по уверениям источников, США непосредственно не были вовлечены в секретные переговоры оппозиции и представителей венесуэльских властей.

"Мы были осведомлены об этих усилиях, начавшихся примерно два месяца назад. Иногда они казались серьезными, а иногда - нет", - заявил газете другой сотрудник администрации.

По его словам, однако, за последние недели стало ясно, что оппозиция "достигает соглашения" с главой Минобороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом и командующим президентской гвардией Иваном Эрнандесом.

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В частности, Лопесу с другим деятелям режима предлагалось подписать документ с выражением верности венесуэльской конституции, опираясь на которую, ранее оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы объявила недействительным переизбрание Мадуро на пост президента страны. В свою очередь людям, перешедшим на сторону оппозиции, гарантировали сохранение их постов и прием на службы в новую администрацию страны.

The Washington Post отмечает, что США также давали "уклончивые гарантии" тем, кто желал покинуть Венесуэлу, не чинить им препятствия и даже не мешать им получить доступ к их активам, находящимся за рубежом.

Однако, утверждает газета, в минувший понедельник оппозиции и американская администрация выяснила, что Мадуро известно об этом плане. В результате лидеру оппозиции Хуану Гуайдо пришлось действовать на опережение.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Демонстрации также проходили 1 мая, но их интенсивность снизилась.

Также 30 апреля советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон призывал сподвижников президента Венесуэлы "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо". Он в частности обратился к главе минобороны страны Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией Эрнандесу.

Позднее во вторник Болтон также утверждал, что и Лопес и ряд других ключевых соратников президента Мадуро согласны с необходимостью для Мадуро отказаться от власти.

Хуан Гуайдо Венесуэла Николас Мадуро

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