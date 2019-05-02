WP узнала о скептическом отношении Трампа к идеи вторжения в Венесуэлу

Накануне госсекретарь США говорил, что военный вариант решения кризиса не исключен

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа - ИФ), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", - отмечает издание.

"Президент неоднократно говорил другим, что Болтон хочет втянуть его в войны", - указывает при этом The Washington Post.

В то же время, утверждает газета, позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами. В частности, конфликт вокруг Венесуэлы возник между сотрудниками Болтона и заместителем председателя объединенного комитета начальника штабов США Полом Сельвой.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Во вторник, 30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Николоса Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Во вторник и в среду в Венесуэле проходили акции протеста и демонстрации сторонников как оппозиции, так правительства.