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Правозащитники сообщили о 300 пострадавших во время протестов в Венесуэле

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Более 300 человек пострадали в результате столкновений во время протестов в Венесуэле, сообщил в четверг глава НПО "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"Четверо убиты, 240 задержаны, более 300 пострадали (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе демонстраций 30 апреля - 1 мая", - написал он в твиттере.

Во вторник 30 апреля в Венесуэле начались крупные беспорядки: сторонники оппозиции объявили о старте финальной фазы операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти Мадуро. По его словам, у него есть поддержка армии.

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

1 мая у авиабазы недалеко от Каракаса прошли новые столкновения. Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов.

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