Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Обстрел российской авиабазы в Сирии, нежелание Трампа военного вторжения в Венесуэлу, лидерство РФ по закупкам золота

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Майк Помпео заявил, что РФ и Куба контролируют органы власти и политику Венесуэлы. Он уверен, что сотни русских отстаивают свои экономические интересы, а тысячи кубинцев в аппарате сил безопасности защищают Мадуро.

- Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу базу Хмеймим. Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

- Две станции Сокольнической линии московского метро закрывают 3 мая. В течение дня поезда по "красной" ветке будут следовать между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". Станции "Румянцево" и "Саларьево" откроются для перевозки пассажиров 4 мая в 5:30 утра.

- Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу. По его словам, у США "множество вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию венесуэльского кризиса.

- Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота. Всего, как выяснили в Bloomberg, в первом квартале 2019 года было приобретено 145,5 тонны золота, что на 68% превысило показатель аналогичного периода 2018 года. Лидером по закупкам драгметалла Bloomberg назвал Россию.