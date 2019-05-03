Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Обстрел российской авиабазы в Сирии, нежелание Трампа военного вторжения в Венесуэлу, лидерство РФ по закупкам золота

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Майк Помпео заявил, что РФ и Куба контролируют органы власти и политику Венесуэлы. Он уверен, что сотни русских отстаивают свои экономические интересы, а тысячи кубинцев в аппарате сил безопасности защищают Мадуро.

- Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу базу Хмеймим. Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

- Две станции Сокольнической линии московского метро закрывают 3 мая. В течение дня поезда по "красной" ветке будут следовать между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". Станции "Румянцево" и "Саларьево" откроются для перевозки пассажиров 4 мая в 5:30 утра.

- Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу. По его словам, у США "множество вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию венесуэльского кризиса.

- Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота. Всего, как выяснили в Bloomberg, в первом квартале 2019 года было приобретено 145,5 тонны золота, что на 68% превысило показатель аналогичного периода 2018 года. Лидером по закупкам драгметалла Bloomberg назвал Россию.

Новости по теме

Новости

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Премьер-министр Японии Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Центризбирком зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Пентагон рассказал о планах Китая в сфере военного присутствия в мире

В Капитолии рассказали о поисках способов обеспечить оппозицию Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Вторую обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына отпустили на свободу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Трамп направил кандидатуру постпреда США при ООН на одобрение в Сенат

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');