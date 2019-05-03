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Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы.

"Всегда есть (вероятность наступления) переломного момента. Но я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущей о вероятном переломном моменте, после которого Соединенные Штаты решатся на вторжение в Венесуэлу.

Трамп рассказал, что у США "множество вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию венесуэльского кризиса. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Во вторник, 30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Николоса Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Во вторник и в среду в Венесуэле проходили акции протеста и демонстрации сторонников как оппозиции, так правительства.

Венесуэла США Дональд Трамп

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