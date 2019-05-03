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Главной темой встречи Лаврова и Помпео в Финляндии станет Венесуэла

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Венесуэла станет основной темой намеченных на 6 мая в Финляндии переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми", - сказал он "Интерфаксу".

Как отметил замминистра, "кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине".

По словам Рябкова, если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики.

6-7 мая в Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.

Финляндия США Россия Майк Помпео Сергей Лавров Венесуэла

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