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Трамп пообещал развивать двустороннюю торговлю США и РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что обсудил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос развития двусторонней торговли.

"Он хочет торговать, и мы тоже хотим торговать", - сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, торговля стала одной из важных тем, которых лидеры коснулись в ходе разговора. "Мы хотим много торговать с Россией. В настоящее время торговля у нас идет, причем она немного активизировалась", - добавил Трамп.

Один из журналистов интересовался, говорил ли президент США ВладимиПутину о недопустимости вмешательства в американские выборы, на что Д.Трамп ответил, что такая тема в этот раз не обсуждалась.

США Россия Дональд Трамп

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