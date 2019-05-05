Лавров и глава венесуэльского МИД обсудят ситуацию в Венесуэле

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве в воскресенье пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле и вокруг нее в связи с попыткой государственного переворота в этой стране, по перспективам политико-дипломатического урегулирования разногласий в рамках венесуэльской Конституции, а также вариантам международных посреднических усилий по содействию диалогу Правительства и оппозиции", - говорится в комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в РФ главы МИД Венесуэлы.

"На переговорах будут обсуждаться шаги по углублению всеобъемлющего российско-венесуэльского партнерства на международной арене, активизации усилий неформальной группы стран по защите целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а также противодействию незаконно введенным односторонним санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение в стране", - сообщает МИД РФ.

"Планируется также обсудить выполнение практических договоренностей, достигнутых в ходе 14-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской Комиссии высокого уровня в г.Москве 4-5 апреля 2019 г., касающихся реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, сфере современных технологий, ВТС", - отмечается в комментарии.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая оппозиционер планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н.Мадуро, но среда в Венесуэле прошла более-менее спокойно.