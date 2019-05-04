Зеленский предложил провести свою инаугурацию 19 мая

Верховная рада обсудит этот вопрос на заседании 14 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Избранный президентом Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании 14 мая Верховная рада примет решение о дате инаугурации.

"Мы предложили нашу дату для инаугурации 19 мая. Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разны даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украина, наверное, сможет узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады", - рассказал он журналистам после встречи в Раде с ее руководством и представителями фракций.

На вопрос журналистов относительно того, что не все главы фракций прибыли на встречу с ним, Зеленский сказал, что возможно у них были на то какие-то причины, но при этом указал, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины, который выбрал нового президента.

Избранный президент отметил, что данная встреча была в определенной степени первым знакомством с парламентариями. "Кстати, все сказали, что они видят такое впервые: что президент к ним приехал и спокойно обсуждались определенные вопросы", - сказал он.

Зеленский также заявил, что о возможном роспуске Верховной рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить.

"Рано об этом (о роспуске парламента - ИФ) говорить - еще нет полномочий, - сказал он. - Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ".

Кто не пришел на встречу с Зеленским

В субботу на встрече с новоизбранным президентом Украины не присутствовали главы фракций большинства: "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов и "Народного фронта" Максим Бурбак.

Как сообщил "Интерфаксу" депутат из "Народного фронта" Андрей Левус, "Блок Петра Порошенко" на встрече представлял народный депутат Александр Черненко, его фракцию - первый заместитель главы "Народного фронта" Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко.

По его словам, на встрече с Зеленским присутствовало руководство Рады: спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Также на встречу пришли глава фракции "Самопомощь" в Верховной раде Олег Березюк, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь. Фракцию "Батькивщина" представлял парламентарий Иван Крулько.

Левус также отметил, что на консультациях лидеров фракций и Зеленского не было действующего президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.