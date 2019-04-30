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Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР открылся в Ростовской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

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Центр заработал в тестовом режиме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов уточнил журналистам, что в этом центре получать паспорта смогут только жители ДНР.

"Пока на территории региона будет действовать два подобных центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы раньше указанного срока", - сказал Алзинов.

Он уточнил, что первый пункт выдачи паспортов РФ, который был открыт в понедельник в Новошахтинске, уже принял 80 заявлений от жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Центр в Новошахтинске начал тестовую работу в понедельник.

Заявления принимаются только от уполномоченных лиц республики. В перечень необходимых для обращения в центры документов входят: заявление на получение гражданства, удостоверяющий личность документ с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданства рассматривается до трех месяцев.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.

Ростовская область. ДНР ЛНР

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