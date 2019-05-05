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На выборах президента в Северной Македонии подсчитали более 90% голосов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Выдвиженец от правящего в Северной Македонии Социал-демократического союза Стево Пендаровски после подсчета примерно 92,44% голосов лидирует во втором туре президентских выборов, сообщают местные СМИ со ссылкой на предварительные данные государственной избирательной комиссии.

Так, ему удалось получить 52,12% поддержки - 401 637 голосов.

В свою очередь его соперница - представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова - получила 44,3% или 341 364 голоса.

В то же время явка на выборах составила не менее 46%.

В первом туре, прошедшем в апреле, Пендаровски набрал 42,81% голосов избирателей, Силяновски-Давкова - 42,25%.

Наблюдатели отмечали, что ключевым вопросом на выборах может стать явка избирателей: для того чтобы они были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 40% имеющих право голоса. Если же они будут признаны недействительными, то придется повторить оба раунда.

Северная Македония

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