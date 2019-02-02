Македония подпишет 6 февраля протокол с НАТО о присоединении к альянсу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе объявила о предстоящем подписании протокола о присоединении к НАТО Македонии.
"В среду, 6 февраля, 2019 года постоянные представители при НАТО 29 членов альянса подпишут протокол о вступлении со Скопье", - сообщается в коммюнике организации.
В нем отмечается, что церемония пройдет в присутствии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.
Вступление в альянс страны, меняющей название с Македонии на Северную Македонию, стало возможным после заключения соответствующего соглашения с Грецией.
Как сообщалось ранее, после подписания протокола Скопье сможет участвовать в совещаниях НАТО. Однако страна станет полноправным членом альянса только после ратификации этого протокола всеми нынешними 29 государствами организации.
Переименование Македонии
Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.
Парламент Македонии ратифицировал соглашение 11 января 2019 года. Греческий парламент одобрил соглашение 25 января.
Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.