Македония подпишет 6 февраля протокол с НАТО о присоединении к альянсу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Штаб-квартира Североатлантического альянса в Брюсселе объявила о предстоящем подписании протокола о присоединении к НАТО Македонии.

"В среду, 6 февраля, 2019 года постоянные представители при НАТО 29 членов альянса подпишут протокол о вступлении со Скопье", - сообщается в коммюнике организации.

В нем отмечается, что церемония пройдет в присутствии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.

Вступление в альянс страны, меняющей название с Македонии на Северную Македонию, стало возможным после заключения соответствующего соглашения с Грецией.

Как сообщалось ранее, после подписания протокола Скопье сможет участвовать в совещаниях НАТО. Однако страна станет полноправным членом альянса только после ратификации этого протокола всеми нынешними 29 государствами организации.