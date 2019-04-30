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Трамп передал в Сенат США протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Трамп передал в Сенат США протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил в понедельник Белый дом.

"Северная Македония является партнером США в области безопасности, а ее членство в НАТО будет выгодно стратегическим интересам США и НАТО", - говорится в заявлении Трампа.

6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом организации.

Путь Македонии в НАТО

Бывшая югославская республика присоединилась к натовской программе "Партнерство ради мира" в 1995 году, а в 1999 году - к Плану действий по подготовке к членству в НАТО. Страна оказывала поддержку операциям и миссиям под руководством НАТО в Афганистане и Косово.

Член Организации Североатлантического договора Греция после развала бывшей Югославии блокировала путь Скопье в НАТО и в Евросоюз, не признавая права страны на название Северная Македония из-за собственной одноименной исторической области.

По причине этого спора новую западно-балканскую страну приняли в ООН под условным названием Бывшая югославская республика Македония и рекомендовали сторонам разрешить разногласия мирным путем.

Заключенное Афинами и Скопье 17 июня 2018 года преспанское соглашение предусматривает название Республика Северная Македония.

На своем саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию.

Северная Македония НАТО

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