Папа римский впервые посетил Северную Македонию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск во вторник провел свой первый визит в Северную Македонию, сообщает агентство Associated Press.

После того, как самолет понтифика приземлился в аэропорту Скопье, папа римский отправился на автомобиле Volkswagen Jetta на встречу с президентом страны Георге Ивановым. Затем он провел переговоры с другими высокопоставленными официальными лицами страны.

На встрече с представителями правительства Северной Македонии глава Католической церкви указал на мультиэтническую и многоконфессиональную культуру страны. "Эти особые черты очень значимы для интеграции со странами Европы. Я надеюсь, что интеграция будет развиваться в том направлении, которое будет полезным для всего региона Западных Балкан", - сказал папа римский.

Он приветствовал курс Северной Македонии на вступление в ЕС. В ходе визита понтифик также посетил дом-мемориал Святой матери Терезы и провел мессу.

Накануне в МИД Северной Македонии назвали визит понтифика историческим моментом и отметили, что он состоится в тот момент, когда Северная Македония стремится к членству в ЕС и НАТО.

"Визит папы укрепит внутреннее единство и будет служить посланием для примирения и солидарности", - сказал представитель внешнеполитического ведомства в понедельник.

Переименование Македонии

17 июня 2018 года Афины и Скопье заключили Преспанское соглашение, которое предусматривает название Республика Северная Македония. Необходимость заключения такого соглашения была связана с давним спором между Скопье и Афинами. Член НАТО Греция после развала бывшей Югославии блокировала путь Скопье в альянс и Евросоюз, не признавая права страны на название Македония из-за собственной одноименной исторической области.

На саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию.

6 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась церемония подписания протокола о присоединении Македонии к Североатлантическому альянсу. Перед церемонией генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что процедура ратификации протокола странами альянса пройдет быстро.