Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самая сложная игра, американская ракета с выкидными клинкамии и первый случай лечения ГМ-бактериофагами

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи доказали, что настольная карточная игра Magic: The Gathering является самой сложной игрой из всех проанализированных игр, в которые играют люди. Оказалось, что существование алгоритма, который вычисляет, победит ли данный игрок, эквивалентно проблеме остановки — классической задаче теории алгоритмов, неразрешимость которой доказал Алан Тьюринг в 1936 году.

- Ученые описали первый случай применения генетически модифицированных бактериофагов в клинической практике. ГМ-бактериофаги - вирусы, поражающие бактерии - впервые использовали для лечения антибиотикорезистентной инфекции. После новаторского лечения существенно улучшилось состояние пятнадцатилетней пациентки, больной муковисцидозом.

- Американские военные располагают особой версией ракеты Hellfire, в которой вместо боевой части установлены выкидные острые клинки. Боеприпас предназначен для поражения точечных целей с минимальным повреждением инфраструктуры и наименьшим количеством погибших людей, не имеющих отношения к поражаемой цели. Такая ракета использовалась по меньшей мере дважды - в 2017 и 2019 годах, однако до сих пор ее существование держалось в строгом секрете.

- Исследователи из подразделения Google Magenta научили нейросеть превращать любой ритм в запись игры на барабанах. Разработчики представили нейросетевые алгоритмы GrooVAE, предназначенные для создания реалистичных музыкальных партий на барабанах. Алгоритмы доступны в виде плагинов для популярного музыкального редактора Ableton Live или в виде отдельных приложений.

- Ученые предложили новое прочтение одного слова в 31-й строчке старого эпиграфического памятника, известного как Моавитский камень, или Моавитская стела. Публикация этой расшифровки - свежий эпизод в споре историков, которые отстаивают две хронологии Израильского царства. С XIX века считалось, что трудное полустертое место - это имя, и его читали по-разному. В 1994 году эпиграфист Андре Лемер предположил, что речь идет о "Доме Давида", то есть о царской династии библейского царя Давида. Противники этой версии считают, что лакуна должна читаться как "Валак", а это имя царя моавитян, народа, жившего на восточном берегу Мертвого моря и воевавшего с Израилем. N+1 рассказал подробнее об этом споре и новом прочтении.

- Последний опрос Левада-центра показал, что уровень одобрения Сталина в российском обществе достиг невиданных 70 процентов. В связи с этим в социальных сетях возобновились споры о его личности, деятельности и наследии. N+1 опубликовал разговор историка Артема Ефимова и журналистки Юлии Штутиной о том, в чем разница между историей и памятью, по каким критериям следует оценивать успешность политических лидеров и можно ли узнать, "как все было на самом деле".

- Что будет, если в аппарат фМРТ положить, например, капусту брокколи? Результат вы можете увидеть в галерее N+1.