Поиск

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7,1 зафиксирован на острове Новая Гвинея (территория Папуа - Новой Гвинеи) в 65 км юго-западнее города Лаэ, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:20 мск во вторник, имел координаты 7.07 градуса южной широты и 146.51 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".

Новая Гвинея

Новости по теме

Новости

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Помпео подтвердил, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" в выборы

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Военная операция России в Сирии

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

США решили отозвать посла на Украине Мари Йованович

США решили отозвать посла на Украине Мари Йованович

В Турции отменили итоги выборов мэра Стамбула, на которых победила оппозиция

Что произошло за день: понедельник, 6 мая

Ученые призвали перестроить глобальную экономику ради сохранения биоразнообразия

Минские власти согласовали акцию "Бессмертный полк" 9 мая

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');