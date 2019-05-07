Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Папуа - Новой Гвинее
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7,1 зафиксирован на острове Новая Гвинея (территория Папуа - Новой Гвинеи) в 65 км юго-западнее города Лаэ, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:20 мск во вторник, имел координаты 7.07 градуса южной широты и 146.51 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".