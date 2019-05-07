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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Камчатки

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени. Его очаг находился на глубине 16 км, эпицентр - в 200 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.

Россия Камчатка

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