Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле столицы Камчатки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в пятницу рано утром по местному времени. Его очаг находился на глубине 46,3 км, эпицентр - в 80 км восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

Энергетический класс землетрясения составил 10,6.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.