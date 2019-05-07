В Пекине подтвердили участие вице-премьера Китая в переговорах по сделке с США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ 9-10 мая нанесет визит в Вашингтон для проведения одиннадцатого раунда двухсторонних переговоров по торговле, сообщило министерство коммерции Китая во вторник.

В сообщении говорится, что визит состоится по приглашению торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов США Стивена Мнучина. Лю Хэ возглавил китайскую делегацию на переговорах.

Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - завил накануне Лайтхайзер.

Ранее о решении повысить пошлины на некоторые товары из Китая заявил президент Дональд Трамп. Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных тарифов на весь остальной китайский экспорт в США.

Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, писала в понедельник The Wall Street Journal. Издание привело мнение своих информированных источников, что из-за объявленных Трампом новых тарифов на китайские товары визит китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть отменен.

Гонконгское издание South China Morning Post сообщало, что Лю Хэ все же прибудет в Вашингтон, но сократит пребывание там. Он прилетит в США в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.