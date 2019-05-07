Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Акции "Башнефти" упали на новостях о размере дивидендов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,1%, при этом обвалились акции "Башнефти" на новостях о размере дивидендов за 2018 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2576,08 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1244,56 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,6%.

Доллар стоит 65,23 рублей (без изменений).

Обыкновенные акции "Башнефти" упали до 1982,5 рубля (-6,9%), а "префы" обвалились до 1762,5 рубля (-8,7%) - минимума с начала года.

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 28,235 млрд рублей из 101,833 млрд рублей чистой прибыли по итогам года. На каждую обыкновенную и привилегированную акцию предлагается выплатить по 158,95 рубля, что в точности повторяет размер выплат по итогам 2017 года. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным на 24 июня 2019 года.

Также снизился курс акций "Норникеля" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Индексы в США накануне снизились на заявлениях президента США Дональда Трампа, поставивших под угрозу дальнейший ход торговых переговоров с Китаем.

Трамп сообщил, что США в пятницу повысят пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. При этом он отметил возможность увеличения пошлин на другие товары на сумму порядка $325 млрд.

Заявления президента США стали неожиданностью для участников рынка, которые были уверены, что торговые переговоры КНР с США приближаются к завершающей стадии. На эту неделю запланирован очередной раунд переговоров.

По данным китайского издания South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 после длинных выходных снизился на 1,5%, а китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, повышение США пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Между тем, нефть стабилизировалась, цена Brent находится на $0,3 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $71,14 за баррель (-0,1% и +0,6% в понедельник), июньская цена WTI - $62,34 за баррель (+0,1% и +0,5% накануне).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка акций РФ вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС. Сообщения об отмене визита представителей КНР в США для торговых переговоров не получили подтверждения, что снизило напряженность на азиатских фондовых площадках. Между тем, планы США по увеличению пошлин на китайские товары остаются в силе - фактор "торговых войн" во многом объясняет снижение по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM почти на 2%. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше уровня 65 руб.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, заявления президента США Д.Трампа о намерении с 10 мая повысить пошлины на китайский импорт с текущих 10% до 25% получили подтверждение после выступления перед журналистами американского торгового представителя Лайтхайзера. Причиной данного решения стало то, что Пекин якобы не соблюдает взятые ранее на себя обязательства и затягивает переговорный процесс.

Таким образом, после четырех месяцев "успешных и продуктивных" переговоров глобальные рынки вместо торговой сделки увидели эскалацию конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Главный вопрос в том, в каком ключе теперь пойдут торговые переговоры после увеличения пошлин. У участников рынка также пока нет уверенности, что намеченный на конец текущей недели визит китайской делегации все-таки состоится, хотя сам Лайтхайзер сообщил о возобновлении переговоров 9-10 мая.

Ухудшение ситуации между США и Китаем значительно отдаляет стороны от заключения сделки и выступает серьезным триггером, который будет придавливать рынки в ближайшие недели и негативно скажется на динамике ключевых индексов. Между тем, большая уязвимость китайской экономики, чем американской, перед пошлинами создает необходимость для дальнейших взаимных обсуждений. При этом здесь некоторого оптимизма добавляет информация о готовности Китая расширить пакет мер поддержки экономики, среди которых снижение налогов, стимулирование потребления и снижение процентных ставок по кредитам, считает аналитик.

Учитывая сохраняющееся выраженное ухудшение аппетита к риску на мировых рынках, во вторник индекс МосБиржи может вернуться в нижнюю половину диапазона 2550-2600 пунктов, полагает Антонов.