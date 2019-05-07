Троих россиян задержали в Белоруссии за взяточничество
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян, подозреваемых в даче взятки, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.
"Мы получили официальное уведомление о задержании КГБ Беларуси троих граждан России и направили в компетентные белорусские органы запрос о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ", - сказал Маскалев.
По его словам, в уведомлении МИД Белоруссии сказано, что граждане РФ задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК Белоруссии - "дача взятки". Однако более подробная информация в уведомлении не приводится, добавил пресс-секретарь посольства.
КГБ Белоруссии 4 мая сообщил о двух громких задержаниях высокопоставленных чиновников, указав в качестве фигурантов-взяткодателей россиян.
Так, бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин (в 2007-2014 гг руководитель службы безопасности президента) задержан с поличным при получении взятки в $148,6 тыс. от российской компании за содействие в продвижении ее интересов в республике.
Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов был задержан за взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро. В качестве взяткодателя указан гражданин Российской Федерации.
Между тем, из официальных сообщений КГБ следовало, что в каждом из задержаний фигурировало по одному гражданину РФ.