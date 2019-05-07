Троих россиян задержали в Белоруссии за взяточничество

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян, подозреваемых в даче взятки, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

"Мы получили официальное уведомление о задержании КГБ Беларуси троих граждан России и направили в компетентные белорусские органы запрос о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ", - сказал Маскалев.

По его словам, в уведомлении МИД Белоруссии сказано, что граждане РФ задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК Белоруссии - "дача взятки". Однако более подробная информация в уведомлении не приводится, добавил пресс-секретарь посольства.