Поиск

Троих россиян задержали в Белоруссии за взяточничество

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о том, что белорусский КГБ задержал троих россиян, подозреваемых в даче взятки, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

"Мы получили официальное уведомление о задержании КГБ Беларуси троих граждан России и направили в компетентные белорусские органы запрос о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ", - сказал Маскалев.

По его словам, в уведомлении МИД Белоруссии сказано, что граждане РФ задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК Белоруссии - "дача взятки". Однако более подробная информация в уведомлении не приводится, добавил пресс-секретарь посольства.

КГБ Белоруссии 4 мая сообщил о двух громких задержаниях высокопоставленных чиновников, указав в качестве фигурантов-взяткодателей россиян.

Так, бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин (в 2007-2014 гг руководитель службы безопасности президента) задержан с поличным при получении взятки в $148,6 тыс. от российской компании за содействие в продвижении ее интересов в республике.

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов был задержан за взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро. В качестве взяткодателя указан гражданин Российской Федерации.

Между тем, из официальных сообщений КГБ следовало, что в каждом из задержаний фигурировало по одному гражданину РФ.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Глава МИД Украины предложил ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов в Донбассе

Против спикера Верховной рады возбудили дело о нецелевом использовании бюджета

Экс-главу France Telecom будут судить за травлю сотрудников и их самоубийства

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Новый парламент Эстонии решил не ратифицировать пограничный договор с Россией

Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Помпео подтвердил, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" в выборы

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');