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Прокурор потребовал 14 лет колонии для бывшего замглавы Совбеза Белоруссии Втюрина

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Гособвинитель запросил у Московского суда Минска 14 лет колонии усиленного режима для бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина за получение взятки и подстрекательство к даче взятки, передает "БелТА". Также он потребовал лишить подсудимого звания полковника.

Одновременно прокурор попросил сократить Втюрину срок на год по закону об амнистии к 75-летию Победы.

В суде Втюрин полностью признал вину, но отметил, что у него "есть сомнения в отдельных вопросах квалификации" его действий. Гособвинение считает, что фактически Втюрин свою вину не признал, отмечает "БелТА". В частности, обвинение трактует получение им около $150 тыс. как взятку, а сам он считает это займом.

Втюрину вменяют несколько взяток и подстрекательство подельника к даче взятки гендиректору "Белтелекома".

В 2007-2014 годах Втюрин возглавлял службу безопасности президента Александра Лукашенко. С сентября 2014 по апрель 2019 года он был заместителем госсекретаря Совбеза Белоруссии и членом коллегии МВД. В апреле 2019 года Лукашенко его уволил, а после этого он был задержан.

Вместе со Втюриным был задержан гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, их заподозрили в получении взяток от граждан России. По утверждению КГБ, Втюрина взяли с поличным, когда он получил $148 600 от российской компании "Г" за содействие в продвижении ее интересов в республике, а Сиводедов взял 15 тысяч евро за помощь в поставках телекоммуникационного оборудования. Их дела связаны.

Процесс над Втюриным и еще 15 фигурантами проходит с 10 марта. В получении и передаче взяток обвиняются восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Совбез Белоруссии Андрей Втюрин Минск Московский суд Белтелеком

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