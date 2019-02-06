В Брюсселе подписали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Церемония подписания протокола о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу состоялась в среду в штаб-квартире организации в Брюсселе.

От имени альянса документ подписали 29 постоянных представителей стран НАТО. Со стороны Македонии в церемонии участвовал министр иностранных дел Никола Димитров.

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with 🇲🇰, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 6 февраля 2019 г.

Перед этой церемонией генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что процедура ратификации протокола странами альянса пройдет быстро. Он также напомнил, что двери НАТО остаются открытыми для демократий, разделяющих идеалы альянса.

Ранее Столтенберг заявил: "Когда все 29 стран НАТО ратифицируют протокол, мы сможем приветствовать Республику Северная Македония в качестве тридцатого члена НАТО".

Он уточнил, что после подписания документа Северная Македония сможет участвовать в мероприятиях альянса в качестве приглашенной страны.

Путь Македонии в НАТО

Бывшая югославская республика присоединилась к натовской программе "Партнерство ради мира" в 1995 году, а в 1999 году - к Плану действий по подготовке к членству в НАТО. Страна оказывала поддержку операциям и миссиям под руководством НАТО в Афганистане и Косово.

Член Организации Североатлантического договора Греция после развала бывшей Югославии блокировала путь Скопье в НАТО и в Евросоюз, не признавая права страны на название Северная Македония из-за собственной одноименной исторической области.

По причине этого спора новую западно-балканскую страну приняли в ООН под условным названием Бывшая югославская республика Македония и рекомендовали сторонам разрешить разногласия мирным путем.

Заключенное Афинами и Скопье 17 июня 2018 года преспанское соглашение предусматривает название Республика Северная Македония.

На своем саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию.