Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату его инаугурации на 19 мая.
"Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - говорится в его видеобращении, распространенном в пятницу.
Как сообщалось, Зеленский ранее уже предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.
Дата 19 мая позволяет по срокам в соответствии с законом поставить вопрос о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Верховную раду. Если инаугурация будет сдвинута на более поздний срок, то возможность роспуска Рады будет упущена, считают эксперты.
1 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны.
30 апреля ЦИК объявил, что во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.
Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.