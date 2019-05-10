Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату его инаугурации на 19 мая.

"Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - говорится в его видеобращении, распространенном в пятницу.

Как сообщалось, Зеленский ранее уже предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Дата 19 мая позволяет по срокам в соответствии с законом поставить вопрос о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Верховную раду. Если инаугурация будет сдвинута на более поздний срок, то возможность роспуска Рады будет упущена, считают эксперты.