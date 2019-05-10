Поиск

Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Раде с призывом назначить дату его инаугурации на 19 мая.

"Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - говорится в его видеобращении, распространенном в пятницу.

В миреКоманда Зеленского заявила о непричастности к сбору митинга за инаугурацию 19 маяЧитать подробнее

Как сообщалось, Зеленский ранее уже предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Дата 19 мая позволяет по срокам в соответствии с законом поставить вопрос о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в Верховную раду. Если инаугурация будет сдвинута на более поздний срок, то возможность роспуска Рады будет упущена, считают эксперты.

1 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны.

30 апреля ЦИК объявил, что во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.

Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.

Владимир Зеленский празднует победу на выборах

6
Украина Рада Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости
Переворот в Венесуэле

Гуайдо вновь призвал венесуэльцев выйти на улицы

Вандалы осквернили могилы советских воинов в городе Шпремберге

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Минюст Украины взыскал около $3 млн по делу Януковича со счетов двух компаний

Челси Мэннинг вышла на свободу после двух месяцев заключения

Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

США потребовали освободить вице-спикера венесуэльского парламента

Пентагон и Сеул согласились в оценке испытаний ракет КНДР

Помпео пригрозил Ирану решительным ответом на ущемление интересов США

Лидер арт-группы "Война" Воротников объявлен в розыск в Австрии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');