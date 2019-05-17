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Военные в Сирии задействовали ПВО под Дамаском после обнаружения вражеских ракет

Военные в Сирии задействовали ПВО под Дамаском после обнаружения вражеских ракет
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Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сирийские военные задействовали системы ПВО в районе Дамаска после того, как обнаружили в сирийском воздушном пространстве выпущенные неприятелем ракеты, сообщает межарабский информационный ресурс Al-Masdar со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на авиабазе "Меззе" под Дамаском.

Al-Masdar отмечает, что подозреваемыми в попытке обстрела считаются ВВС Израиля.

В свою очередь сирийское информационное агентство SANA сообщило со ссылкой на источник в вооруженных силах Сирии, что ПВО засекла "вражеские цели", двигавшиеся со стороны Эль-Кунейтры.

По данным SANA, после этого военные "решили проблему" с ними.

Сирия Дамаск

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