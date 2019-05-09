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Парад военных России и Сирии прошел в Хмеймиме

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Около 750 военнослужащих российской группировки войск в Сирии и сирийской армии, а также около 20 единиц военной техники приняли участие в Параде Победы на авиабазе Хмеймим.

В пеших колоннах на авиабазе прошли офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции РФ и военнослужащие сирийской армии.

В составе механизированной колонны проехали около 20 единиц современной российской военной техники, среди которых были бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр", БТР-82АМ и другие. На статичной стоянке были представлены самолеты Су-35, Су-34, Су-24, Су-25, А-50 и вертолеты Ми-8, Ми-35.

В Сирии также проходит акция "Бессмертный полк" в шести городах.

Хмеймим Сирия Парад Победы

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