Американские танки стали участниками Парада Победы в Мурманске

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Два американских танка времен Второй мировой войны, восстановленных российскими военнослужащими, принимают участие в военном параде в честь Дня Победы, который пройдёт в четверг в городе-герое Мурманске, сообщает Северный флот (СФ).

"Откроет парад механизированных колонн легендарный советский средний танк Т-34 с копией Знамени Победы. За ним проследуют самоходная артиллерийская установка СУ-100 и два американских средних танка - M3 Lee и М4А2 "Sherman", поставлявшихся в СССР по ленд-лизу", - говорится в сообщении.

Оба танка были подняты со дна Баренцева моря флотскими водолазами и отреставрированы до заводского состояния военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона СФ, говорится в сообщении.

Отмечается, что танк M3 Lee впервые принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

Год назад он еще находился на палубе транспорта "Баллот", затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи восточного побережья острова Кильдин. 18 июня его подняли на поверхность с 50-метровой глубины. Затем танк передали в ремонтно-восстановительный батальон. Ремонтники разобрали танк, полностью его очистили от коррозии, тины и донных отложений, заменили вышедшие из строя детали, собрали, покрасили и довели до работоспособного состояния не только технические узлы, но и оружие. "В начале весны были успешно проведены испытания 76-мм пушки танка M3 Lee, которая уверенно стреляла холостыми боеприпасами", - говорится в сообщении.

Также в исторической части военного парада в Мурманске будут показаны восстановленные военные мотоциклы ВМ-650, "трехтонка" ЗиС-5, первый отечественный внедорожник ГАЗ-69 и послевоенный грузовик ГАЗ-63. Современная техника будет представлена армейскими мотовездеходами АМ-1, бронеавтомобилями "Тигр-М", двухзвенными снегоболотоходами ГАЗ-3344 "Алеут", бронетранспортёрами БТР-82АМ, модернизированными танками Т-80БВМ, пусковыми установками береговых ракетных комплексов "Бастион" и зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", а также другой техникой сухопутных и береговых войск, сообщает штаб СФ.