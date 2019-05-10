Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

Обыски в Mash и подробности ракетного запуска КНДР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Источник "Интерфакса" сообщил, что смерть журналиста Сергея Доренко не была непосредственно связана с падением с мотоцикла. По предварительным данным, у Доренко случился приступ острой сердечной недостаточности. Свои соболезнования принесли коллеги Доренко, главы Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы.

- В офисе telegram-канала Mash прошли обыски. Главный редактор медиаресурса Максим Иксанов сообщил, что правоохранительные органы изъяли компьютеры и допрашивали сотрудников. Причину обысков Иксанов не назвал.

- Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова. Его обвиняют в создании и руководстве боевой организацией Der Krieg, а также в незаконном обороте оружия.

- США и Южная Корея выразили уверенность, что КНДР испытала накануне несколько баллистических ракет. Оценки Сеула и Пентагона примерно совпадают: специалисты считают, что ракеты преодолели более 300 км и упали в океан.

- В финале Лиги Европы УЕФА сыграют "Арсенал" и "Челси". Оба участника финала — из Великобритании, как и в финале Лиги чемпионов, где сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".