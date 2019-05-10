Поиск
Важно
Умер Сергей Доренко

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

"В последние часы очень многие телеграм-каналы пишут о том, что якобы в Мэше проводятся обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников. И все это чистая правда", - заявил Иксанов на видео, опубликованное в телеграм-канале Mash.

Причину обысков Иксанов не назвал.

Официальными комментариями правоохранительных органов относительно этой информации "Интерфакс" не располагает.

Россия Mash

Новости по теме

Новости

Участницу Pussy Riot и ее знакомых отпустили из полиции

Коллеги Доренко принесли соболезнования в связи со смертью журналиста

Коллеги Доренко принесли соболезнования в связи со смертью журналиста

Источник сообщил, что смерть Доренко не связана с падением с мотоцикла

Что произошло за день: четверг, 9 мая

Умер Сергей Доренко

Умер Сергей Доренко

Более 10 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в России

Шествие "Бессмертного полка" в Петербурге собрало более 1 млн человек

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк"

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк"

"Аэрофлот" увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Задержанные в России украинские рыбаки вернулись на родину

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');