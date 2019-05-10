Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

"В последние часы очень многие телеграм-каналы пишут о том, что якобы в Мэше проводятся обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников. И все это чистая правда", - заявил Иксанов на видео, опубликованное в телеграм-канале Mash.

Причину обысков Иксанов не назвал.

Официальными комментариями правоохранительных органов относительно этой информации "Интерфакс" не располагает.