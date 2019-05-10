Акции "Бессмертного полка" в этом году прошли в 115 странах мира

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в этом году в акции "Бессмертный полк" приняли участие жители более 500 городов в 115 странах мира, сообщил в пятницу руководитель исполнительного комитета общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Как он рассказал журналистам, акции "Бессмертного полка" продолжатся до 12 мая.

По словам Хуторского, они стартовали уже с 4 мая, первые шествия прошли в Торонто (5 тысяч участников) и Нью-Йорке (2 тысячи участников).

Акции прошли, в частности, в Аргентине, Франции, США, Израиле, Германии. Так, в Берлине в марше участвовали более трех тысяч человек.

Кроме того, как рассказал Хуторской, в этом году впервые шествия прошли в Словении, Боснии и Герцеговине, Гонконге, на Аляске, в шведском Гетеборге, кипрской Никосии, грузинских Батуми и Гори, на французском острове Реюньон в Индийском океане.

Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что более 10 млн. человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка" в городах России.