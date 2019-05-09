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Полиция насчитала 700 тыс. участников "Бессмертного полка" в Москве

Полиция насчитала 700 тыс. участников "Бессмертного полка" в Москве
Акция "Бессмертный полк" в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Около 700 тыс. человек принимают в четверг участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что на праздничный марш вышли президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

В четверг на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 13 тысяч человек и 130 единиц боевой техники.

Воздушная часть Парада Победы была отменена из-за плохих погодных условий

Парад Победы - 2019

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Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Самоходные гаубицы "Мста-С"Военнослужащие военной полиции РоссииПусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Танк Т-34 и вездеходы "Тигр-М"Парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и ГагаринаЖенщины-военнослужащие, курсанты московского университета МВДВоеннослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаГлавком Cухопутных войск Олег Салюков и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в кабриолетах Aurus SenatПочётные зрители парадаВетеран войны, президент фонда "Герои Отечества", монах Киприан (Валерий Бурков)Подрастающее поколение
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
Москва Бессмертный полк

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