Полиция насчитала 700 тыс. участников "Бессмертного полка" в Москве

Акция "Бессмертный полк" в Москве Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Около 700 тыс. человек принимают в четверг участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что на праздничный марш вышли президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

В четверг на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 13 тысяч человек и 130 единиц боевой техники.

Воздушная часть Парада Победы была отменена из-за плохих погодных условий