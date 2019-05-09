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Шествие "Бессмертного полка" в Петербурге собрало более 1 млн человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 1 млн человек объединила акция памяти участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк", состоявшаяся в Петербурге в пятый раз.

Такие данные сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Тысячи участников акции памяти с портретами родных и близких, участвовавших в войне, собрались на участке Невского проспекта длиной более 1 км - от площади Александра Невского до Суворовского проспекта.

Шествие в сторону Дворцовой площади стартовало в 15:00 следом за выдвижением колонны ретро-автомобилей с ветеранами. Часть колонны завершила маршрут на стрелке Васильевского острова, где организован отдельный торжественный концерт.

В четверг утром на Дворцовой площади Петербурга прошел торжественный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пришедшие на парад почтили минутой молчания память погибших в годы войны.

Между тем, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы принимают участие около 700 тыс. человек.

Петербург Бессмертный полк

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