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Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Он попытается убедить новые украинские власти не прекращать выгодные для президента США расследования

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
Руди Джулиани
Фото: Reuters

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру, сообщает газета New York Times.

"Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что мы имеем право", - сказал Джулиани в интервью New York Times.

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

"Ничего незаконного в этом нет. Кто-то может счесть это неподобающим. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже ведут и которое другие люди советуют им прекратить. А я намерен дать им основания не прекращать его, потому что эта информация будет очень полезна моему клиенту и может оказаться полезна нашему правительству", - подчеркнул юрист Трампа.

В случае встречи с Зеленским Джулиани обещает рассказать, что знает "о людях, которые его (Зеленского - ИФ) окружают, и скажу, как важно провести полноценное и справедливое расследование".

По его словам, американский лидер полностью поддерживает усилия Зеленского на Украине.

При этом Джулиани не уточнил, известно ли Трампу о его запланированной встрече с украинским президентом.

"По сути, он знает, чем я занимаюсь, будучи его адвокатом", - отметил он.

В марте 2019 года команда Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

Однако конгрессмены-демократы остались недовольны показаниями Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Мюллера. Кроме этого, представители Демократической партии хотели бы опросить Мюллера о том, чинил ли Трамп препятствия его расследованию.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

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