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Российские военные доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) доставил более двух тонн гуманитарной помощи в пригород Дамаска Мисрабу, сообщил в воскресенье журналистам представитель ЦПВС Александр Макаренко.

"Руководством Центра было принято решение по выдаче продовольственных наборов, включающих в себя рис, муку, сахар и консервы мясные, наиболее нуждающимся жителям данного населенного пункта", - сказал Макаренко.

По его словам, всего привезли более двух тонн продовольствия. Инвалидам и женщинам с грудными детьми продукты выдавались без очереди.

Учитывая сложную гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте, сотрудники ЦПВС планируют в ближайшее время провести еще несколько подобных гуманитарных акций в пригороде Дамаска.

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