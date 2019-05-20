Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Рекордное содержание углекислого газа в атмосфере, неожиданная теория из "эффекта чайника" и жидкая спираль из струи воды

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Концентрация CO2 в атмосфере поставила новый рекорд - 11 мая среднесуточное значение впервые в истории превысило 415 частей на миллион. Такой уровень концентрации углекислого газа наблюдался около 3-5 млн лет назад, когда на Земле средняя глобальная температура была на 2-3 градуса выше, а уровень Мирового океана - на 10-20 метров выше, чем сейчас.



- Разработчики из Google научили алгоритм напрямую переводить устную речь без промежуточного преобразования в текст. Алгоритм может сохранять характеристики голоса человека на переведенной записи. Классический подход с промежуточным преобразованием речи в текст дает лучший результат, но у него есть и недостатки. К примеру, из-за отсутствия прямой связи между исходной и синтезированной записью речи алгоритм может некорректно передавать интонации и паузы.

- Физики из Нидерландов попытались прояснить роль смачивания в эффекте, из-за которого переливаемая в емкость струя жидкости "приклеивается", расплескивается и попадает на стол - так называемом эффекте чайника. Как ни странно, ученые до сих пор плохо понимают, как он работает. Однако в процессе работы физики неожиданно получили другой интересный эффект: образование "жидкой спирали" из струи воды, намотанной на тонкий стеклянный цилиндр. Ученые разработали теорию, которая объясняет это явление. Для тонких цилиндров эта теория позволяет заранее рассчитать угол отклонения струи и форму спирали. Физики полагают, что в будущем разработанная теория поможет бороться с "эффектом чайника".



- Американские ученые пришли к выводу, что в избавлении от курения могут помочь практики осознанности. Они создали на их основе приложение. Его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с вредной привычкой. Пользователю приложения надо было каждый день по несколько минут обращаться к своей зависимости и оценивать, насколько те или иные триггеры в действительности вызывают в нем желание курить. Что интересно, практики осознанности наиболее эффективными были в группе женщин. Между тем сами авторы работы аккуратно уточняют, что делать какие-либо громкие заявления по поводу реального влияния практик на избавление от зависимости без последующих исследований нельзя.

- Развитие современных технологий, особенно искусственного интеллекта, у многих пробудило опасения перед "слишком умными" машинами, и где-то в глубине коллективного бессознательного вновь тускло загорелся красный глаз Терминатора. N+1 рассказал, как уже существующие технологии могут испортить жизнь человечества прямо сейчас, пусть и более коварными и менее заметными способами, чем в фильме Джеймса Кэмерона.