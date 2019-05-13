Замглавы МИД РФ Рябков нанесет визит в Венесуэлу

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посетит Венесуэлу, даты визита пока определяются.

"В части моей поездки мы находимся в процессе определения оптимальных сроков", - сказал Рябков "Интерфаксу".

При этом он сообщил, что конкретики по вопросу визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в июне для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пока нет.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса 6 мая сообщил, что Мадуро может посетить Россию в июне для участия в ПМЭФ.

"Венесуэла, конечно же, примет участие в ПМЭФ. Мы пока не решили, кто войдет в нашу делегацию, но надеемся, что президент сможет принять участие в форуме и встретиться с президентом Путиным", - сказал Арреаса на пресс-конференции в Москве.