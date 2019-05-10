Поиск

Венесуэла открыла границы с Бразилией и островом Аруба

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Каракас вновь открыл границы с Бразилией и Арубой, сообщил, выступая в пятницу в венесуэльском МИД, министр промышленности Венесуэлы Тарек аль-Айсами.

"Мы возобновляем уважительные отношения с братскими странами у наших границ, и надеемся, на то, что неблагоразумие и интервенционистские схемы уйдут в прошлое, и что возобновится дипломатия для того, чтобы вести диалог", - отметил он.

В то же время, по его словам, границы с Колумбией, а также островами Кюрасао и Бонайре пока останутся закрытыми.

Венесуэльские власти закрыли границы с соседними странами в феврале после того, как оппозиция в стране объявила о намерении в обход официального отказа, доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

Венесуэла

Новости

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Переворот в Венесуэле

Гуайдо вновь призвал венесуэльцев выйти на улицы

Вандалы осквернили могилы советских воинов в городе Шпремберге

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Минюст Украины взыскал около $3 млн по делу Януковича со счетов двух компаний

Челси Мэннинг вышла на свободу после двух месяцев заключения

Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

США потребовали освободить вице-спикера венесуэльского парламента

Пентагон и Сеул согласились в оценке испытаний ракет КНДР

Помпео пригрозил Ирану решительным ответом на ущемление интересов США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');