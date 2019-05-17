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Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Правительство не одобрило сбор на интернет-покупки за границей, Трамп отменил торговые льготы для Турции

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших этой ночью:

– В правительстве РФ не одобрили единый сбор с покупок в иностранных интернет-магазинах. Минпромторг склонен оставить без пошлин покупки до 500 евро в месяц. Таким образом сохранятся правила Евразийского экономического союза.

– Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией. Белый дом объяснил такое решение выросшим экономическим уровнем Турции. Отношения между странами обострились из-за закупок Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

– Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения". Российский певец участвует в конкурсе во второй раз. Финал пройдет в субботу в Тель-Авиве.

– Кадыров внесет авторов санкций против спецназа "Терек" в свои "черные списки". США ввели санкции против бойцов СОБРа из-за предполагаемой причастности к убийству Бориса Немцова и ущемлению прав сексуальных меньшинств. По мнению главы Чечни, такое решение США означает, что он на правильном пути.

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