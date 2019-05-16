Кадыров внесет авторов санкций против спецназа "Терек" в свои "черные списки"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

"Терек" является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Это я заявляю со всей ответственностью", - заявил Кадыров "Интерфаксу " в четверг. "Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки", - добавил глава республики. "Официально довожу до сведения авторов этих писулек (санкционных списков), что вы все находитесь в наших списках", - предупредил Кадыров.

По словам Кадырова, включение бойцов "Терека" в с санкционные списки означает, что республика находится "на правильном пути, действует эффективно, результативно, оперативно". Кадыров обратился к американской стороне с просьбой ввести санкции в отношении "всей команды" первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

"Конечно, для простых граждан США и европейских стран двери в Чечню всегда открыты настежь. А тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем "список Магнитского", чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали",- заключил Кадыров.

Ранее стало известно, что США внесли в санкционные списки бойцов СОБРа "Терек" в рамках действия "закона Магнитского".