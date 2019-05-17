Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Финал пройдет в субботу в Тель-Авиве

Сергей Лазарев на сцене "Евровидения" Фото: ТАСС, Сергей Прокофьев

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский участник конкурса "Евровидение-2019" Сергей Лазарев с песней "Scream" вышел в финал соревнования, который состоится 18 мая.

Второй полуфинал конкурса прошел в четверг в Тель-Авиве. Кроме российского исполнителя в финал вышли представители еще девяти стран - Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты.

По результатам голосования первого полуфинала, который прошел 14 мая, в финал конкурса вышли представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Кроме них в финале конкурса выступят страны "большой пятерки", которые не принимают участие в отборе, - Германии, Франции, Испании, Великобритании и Италии. Также в финал сразу прошел представитель Израиля.

Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивали жюри и зрители.

Прямую трансляцию конкурса ведет телеканал "Россия-1" (ВГТРК).