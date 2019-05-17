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Минск будет настаивать на компенсации Россией потерь из-за поставок грязной нефти

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия будет настаивать на компенсации потерь из-за поставок из России некондиционной нефти, заявил в пятницу курирующий ТЭК вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Мы обсудили с коллегами (российскими - ИФ), что компенсации здесь (при обсуждении издержек от поставок грязной нефти - ИФ) двух видов - прямые потери и косвенные", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство "БелТА".

Как сообщалось, накануне Ляшенко провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

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