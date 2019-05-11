Поиск

Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов

Президент Белоруссии рассчитывает на компенсацию от России, хотя и не обсуждал еще это с Владимиром Путиным

Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивает потери республики от некондиционной российской нефти в сотни миллионов долларов США.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - заявил он при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.

При этом, как сообщил Лукашенко, чьи слова цитирует госагентство "БелТА", вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти не обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

ЭкономикаБелоруссия назовет сумму ущерба от грязной нефти из РФ после ревизии НПЗЧитать подробнее

"Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", - сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что точная сумма ущерба от поставок грязной российской нефти в страну пока неизвестна. По его словам, это будет известно после ревизии НПЗ.

Грязная нефть в нефтепроводе "Дружба"

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило ее транзит в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

В РоссииНефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищенияНефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищенияЧитать подробнее

По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по "Дружбе" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила ее прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В "Белнефтехиме" сообщали, что в республике скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем такой нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.

Белоруссия Дружба нефть Александр Лукашенко Транснефть Белнефтехим

Новости по теме

Новости

Белоруссия назовет сумму ущерба от грязной нефти из РФ после ревизии НПЗ

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Китай не пойдет на уступки США по принципиальным вопросам в торговле

Трамп дал указание о подготовке к введению повышенных тарифов на весь китайский экспорт в США

Трамп дал указание о подготовке к введению повышенных тарифов на весь китайский экспорт в США

Канцелярия президента Турции опровергла информацию немецкой газеты по С-400

Контракт России с Турцией о поставках С-400 по-прежнему в силе

Контракт России с Турцией о поставках С-400 по-прежнему в силе

Сделка с Турцией по С-400 встала под вопрос из-за падения турецкой лиры

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро

Торги акциями Uber открылись ниже цены IPO

Торги акциями Uber открылись ниже цены IPO

Китай примет ответные меры в связи с повышением США тарифов на его товары

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');