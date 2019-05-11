Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов

Президент Белоруссии рассчитывает на компенсацию от России, хотя и не обсуждал еще это с Владимиром Путиным

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивает потери республики от некондиционной российской нефти в сотни миллионов долларов США.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - заявил он при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.

При этом, как сообщил Лукашенко, чьи слова цитирует госагентство "БелТА", вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти не обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", - сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что точная сумма ущерба от поставок грязной российской нефти в страну пока неизвестна. По его словам, это будет известно после ревизии НПЗ.

Грязная нефть в нефтепроводе "Дружба"

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило ее транзит в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по "Дружбе" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила ее прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В "Белнефтехиме" сообщали, что в республике скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем такой нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.