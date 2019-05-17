Повреждения на Мозырском НПЗ из-за грязной российской нефти оценили в $30 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок из РФ некондиционной нефти составляет около $30 млн.

"Только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн в эквиваленте", - сказал в пятницу Ляшенко, которого цитирует агентство БелТА.

Вице-премьер дал понять, что размер прямых убытков Мозырского НПЗ может вырасти. "Химический процесс попавшего (в нефть - ИФ) хлора таков, что истончание труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов (на оборудовании НПЗ - ИФ) еще будут выплывать", - сказал он.

По его словам, "более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается к августу".

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" составляет меньше $100 млн. При этом Белоруссия оценивала в $100 млн лишь свои потери от недополученной в апреле выгоды в связи с приостановкой транзита.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивал потери в сотни миллионов долларов США.