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Команда Зеленского пообещала "аудит государства" в первые сто дней его президентства

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые сто дней провести "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии получили страну, заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.

"Для того чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. В нашей программе это записано, и мы займемся этим в первые сто дней: это оглашение аудита государства. Мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит (новой команде - ИФ) государство", - сказал он эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

По словам представителя команды, к такому аудиту будут привлечены и украинские институты, на которые возложены соответствующие обязанности, и международные структуры. "Понятно, что не во всех сферах мы можем привлечь международные институции, потому что это связано с государственной тайной, с другими вещами", - указал он.

Стефанчук подчеркнул, что важно понять, каково состояние финансовых обязательств Украины, инфраструктуры, международных обязательств.

"Мы должны знать, сколько человек реально сегодня на Украине. Потому что от этого зависит и количество депутатов в Верховной раде, потому что есть европейские нормы представительства, и они сегодня далеко не соответствуют. Какие социальные программы должны выполняться. Это же ненормально, когда мы сегодня не знаем, сколько людей имеют какие правовые статусы", - пояснил он.

Украина Владимир Зеленский

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