Поиск

Курц отказался от сотрудничества с попавшим в скандал вице-канцлером Австрии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастиан Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, попавшим в связанный с Россией политический скандал, сообщают в субботу немецкие СМИ со ссылкой на источники.

Пока не ясно, приведет ли эта ситуация лишь к отставке Штрахе или же к распаду правящей коалиции, отмечается в сообщениях.

В миреПрокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкойПрокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкойЧитать подробнее

Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщало издание Spiegel.

В частности, по данным издания, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись.

Австрия Себастиан Курц Хайнц-Кристиан Штрахе

Новости по теме

Новости
Переворот в Венесуэле

Глава МИД Венесуэлы высказался за диалог с США

Что случилось этой ночью: суббота, 18 мая

Китай обвинил США в фабрикации информации о требований передачи технологий

Глава Минфина США снова отказался открыть Конгрессу налоговые декларации Трампа

Глава Минфина США снова отказался открыть Конгрессу налоговые декларации Трампа

Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкой

Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкой

Spiegel опубликовал видео, где вице-канцлеру Австрии предлагают русские деньги

Украинское издание опубликовало проект указа о роспуске Рады

Украинское издание опубликовало проект указа о роспуске Рады

Финал "Евровидения-2019" пройдёт в субботу в Тель-Авиве

В команде Зеленского раскрыли детали предстоящей инаугурации

CNBC рассказал о тупике в торговых переговорах США и КНР

CNBC рассказал о тупике в торговых переговорах США и КНР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');