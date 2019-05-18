Вице-канцлер Австрии объявил об отставке после скандала с предполагаемой россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу, на следующий день после публикации расследования о скандальном видео, заявил об отставке.

Как передает немецкий телеканал Welt, на пресс-конференции Штрахе заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае видео просто хотел своим "поведением мачо" "произвести впечатление на привлекательную женщину".

Нынешнего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщает издание Spiegel.

В частности, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.