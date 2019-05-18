Германия выплатит компенсации жертвам чилийской секты, организованной экс-нацистом

Школа на территории бывшей колонии Дигнидад Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Германия выплатит компенсации в размере до 10 тыс. евро жертвам так называемой колонии Дигнидад (другое название - Вилла Бавьера или Баварская Вилла), которая являлась закрытым поселением в Чили и получила печальную известность из-за многочисленных издевательств над ее обитателями.

Организовал эту коммуну, которая располагалась в 350 км к югу от Сантьяго, бывший ефрейтор Вермахта Пауль Шефер.

Как сообщает "Би-би-си", на компенсации претендуют сотни жертв культа из Германии и Чили. Для финансирования выплат создан специальный фонд в 3,5 млн евро.

Решение о компенсациях принято через неделю после того, как прокуратура Германии прекратила расследование в отношении врача, который работал в коммуне. Суд Чили признал его виновным в пособничестве изнасилованиям детей, но Хартмут Хопп успел покинуть страну. На родине сочли его вину недоказанной.

Бывший нацист Шефер организовал колонию Дигнидад в 1961 году в отдаленном районе Чили. В момент "расцвета" культа на площади в 137 квадратных км проживало около 300 последователей - немцев и чилийцев. Территория была огорожена и строго охранялась вооруженными людьми с собаками, жители поселения были фактически рабами лидера секты.

Детей насильственно отбирали у родителей, десятки из них были жертвами сексуального насилия со стороны Шефера.

Как отмечает "Би-би-си", в период правления Аугусто Пиночета территория колонии использовалась для допросов противников режима. Сообщается, что по меньшей мере 100 человек были убиты в результате действия тайной полиции Чили и помощников Шефера. В числе жертв, вероятно, родившийся в Москве американский ученый Борис Вейсфейлер, который пропал в 1985 году.

Шефер покинул Чили в 1997 году после многочисленных обвинений в насилии и издевательствах. В 2005 году он был арестован в Аргентине и передан властям Чили, он был осужден за педофилию. Он умер в тюрьме в 2010 году в возрасте 88 лет.

В 1991 году колония Дигнидад была переименована в Виллу Бавьеру и стала курортом. На территории до сих пор живут около 100 бывших обитателей коммуны, которые заявляют, что это единственный дом, который у них был.

Фильм с британской актрисой Эммой Уотсон "Колония" посвящен колонии Дигнидад.